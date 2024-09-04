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Сергей Нелюбов перешел на должность ректора НГПУ

Сергей Нелюбов покинул пост вице-губернатора Новосибирской области. На этой должности он курировал социальный блок в правительстве региона.

«Соответствующее распоряжение вышло, с сегодняшнего дня. Трудовые отношения прекращены на основании заявления работника», — сообщил «Ъ-Сибирь» глава департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов.

В пресс-службе НГПУ «Ъ-Сибирь» сообщили, что пресс-релиз о назначении господина Нелюбова на должность ректора вуза выйдет позже. До этого учебное заведение с 2008 года возглавлял Алексей Герасев.

Сергей Нелюбов был назначен замгубернатора с декабря 2017 года. До этого три года был министром образования региона.