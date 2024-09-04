Сергей Нелюбов перешел на должность ректора НГПУ

«Соответствующее распоряжение вышло, с сегодняшнего дня. Трудовые отношения прекращены на основании заявления работника», — сообщил «Ъ-Сибирь» глава департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов.
В пресс-службе НГПУ «Ъ-Сибирь» сообщили, что пресс-релиз о назначении господина Нелюбова на должность ректора вуза выйдет позже. До этого учебное заведение с 2008 года возглавлял Алексей Герасев.
Сергей Нелюбов был назначен замгубернатора с декабря 2017 года. До этого три года был министром образования региона.