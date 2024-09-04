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Омский минздрав утвердил перечень территорий, где фельдшеры получат надбавку

В список не вошли лишь семь территорий региона.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ об утверждении перечня удаленных и труднодоступных территорий региона, на которых расположены госучреждения здравоохранения. Документ появился на сайте правовой информации.

В перечень труднодоступных территорий области не вошли: сам Омск, Омский район, Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара и Тюкалинск.

На основании подписанного документа минздрав будет принимать решение о ежегодных выплат для фельдшеров, устроившихся по целевому договору.

В первые три года работы фельдшерам полагается прибавка — 50 тыс. рублей. Для работающих на удаленных и труднодоступных территориях Омской области — 100 тыс. рублей.