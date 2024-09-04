Николай Комличенко допустил, что может уйти из ФК «Ростов»

— Еще не конец трансферного окна, поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Хорошо себя чувствую в «Ростове» и никуда не рвусь, но никто не знает, что случится, — сказал Николай Комличенко.