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Николай Комличенко допустил, что может уйти из ФК «Ростов»

Футболист Николай Комличенко не исключил уход из «Ростова» до конца трансферного окна.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий ФК «Ростов» Николай Комличенко не исключил, что может покинуть донской клуб до конца трансферного окна. При этом футболист подчеркнул, что «никуда не рвется», сообщает «Матч ТВ».

— Еще не конец трансферного окна, поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Хорошо себя чувствую в «Ростове» и никуда не рвусь, но никто не знает, что случится, — сказал Николай Комличенко.

К слову, накануне футболист отметился забитым голом в матче 7-го тура РПЛ с ФК «Факел».