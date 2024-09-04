Николай Комличенко допустил, что может уйти из ФК «Ростов»

Нападающий ФК «Ростов» Николай Комличенко не исключил, что может покинуть донской клуб до конца трансферного окна. При этом футболист подчеркнул, что «никуда не рвется», сообщает «Матч ТВ».
— Еще не конец трансферного окна, поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Хорошо себя чувствую в «Ростове» и никуда не рвусь, но никто не знает, что случится, — сказал Николай Комличенко.
К слову, накануне футболист отметился забитым голом в матче 7-го тура РПЛ с ФК «Факел».