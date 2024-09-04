В Пермском крае полиция потребовала отключить 45 дорожных камер

По данным «Нового компаньона», на данный момент в Пермском крае действует 403 комплекса фотовидеофиксации. Из них 362 являются стационарными, 34 передвижными и ещё семь мобильными. После отключения устройств часть из них будет снята, а часть перенесена. Некоторые камеры останутся на месте, но изменят свою функцию. Их будут использовать для учёта интенсивности движения.