В Пермском крае полиция потребовала отключить 45 дорожных камер

Как рассказывает издание, часть комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД необходимо отключить из-за новых изменений в федеральном законе «О дорогах и дорожной деятельности». В частности изменения касаются вопросов работы камер и взаимодействия служб, а также допустимых мест, где можно размещать устройства. Во время мониторинга выяснилось, что часть стационарных камер не соответствует новым требованиям.
По данным «Нового компаньона», на данный момент в Пермском крае действует 403 комплекса фотовидеофиксации. Из них 362 являются стационарными, 34 передвижными и ещё семь мобильными. После отключения устройств часть из них будет снята, а часть перенесена. Некоторые камеры останутся на месте, но изменят свою функцию. Их будут использовать для учёта интенсивности движения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в краевой столице планируют подключить уличные камеры к системе распознавания лиц. В частности, это коснулось умных остановочных пунктов.