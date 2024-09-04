19 новых самосвалов получил «Крымавтодор»

Парк ГУП РК «Крымавтодор» пополнился новой специализированной техникой. Предприятие получило 19 комбинированных самосвалов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Новые спецтехника предназначена для выполнения ямочного ремонта, асфальтирования дорог и других целей. Ее передадут на баланс дорожно-строительных управлений в муниципалитетах, доукомплектование продолжится.
«Органы власти продолжат оказывать содействие предприятию, включая загрузку его мощностей. Благодарю работников дорожного хозяйства за преданность делу и высокое профессиональное мастерство», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.