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В Сочи снимают вторую часть фильма «Чебурашка»

Киноленту про Чебурашку снимают в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи снимают продолжение семейного фильма о Чебурашке. Съемки киноленты проходят в популярных туристических местах. Так, на экранах зрители увидят санаторий имени Орджоникидзе, парк «Ривьера» и горы Сочи.

«Съемки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съемки прям, ну, вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждет зрителя? Много приключений, получения новых эмоций и интересный сюжет», — поделилась с KP.RU юная актриса Ева Смирнова.

Первый фильм о Чебурашке стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Картина заработала более семи миллиардов рублей.

Выход «Чебурашки-2» запланирован на 1 января 2026 года.

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