В Самаре презентовали 40 новых автобусов 4 сентября

В Самаре предприятие презентовало новую партию автобусов. Транспорт предоставило областное правительство, подробности рассказал корреспондент «КП-Самара».
Совсем скоро 40 новых автобусов отправятся работать по самым востребованным маршрутам города. Транспорт уже прошел техническое обслуживание, а также процедуру страхования. Во время мероприятия временно исполняющий обязанности главы региона пообщался с водителями и пожелал им успешной работы.
Стоит отметить, что еще 29 автобусов в скором времени доставят в региональную столицу. Напомним, ранее появилась информация о введении в эксплуатацию новых современных автобусов с кондиционером и зарядкой для телефона.