В Самаре презентовали 40 новых автобусов 4 сентября

Совсем скоро 40 новых автобусов отправятся работать по самым востребованным маршрутам города. Транспорт уже прошел техническое обслуживание, а также процедуру страхования. Во время мероприятия временно исполняющий обязанности главы региона пообщался с водителями и пожелал им успешной работы.