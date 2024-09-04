Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре презентовали 40 новых автобусов 4 сентября

Самарцам показали, как будут выглядеть новые автобусы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре предприятие презентовало новую партию автобусов. Транспорт предоставило областное правительство, подробности рассказал корреспондент «КП-Самара».

Совсем скоро 40 новых автобусов отправятся работать по самым востребованным маршрутам города. Транспорт уже прошел техническое обслуживание, а также процедуру страхования. Во время мероприятия временно исполняющий обязанности главы региона пообщался с водителями и пожелал им успешной работы.

Стоит отметить, что еще 29 автобусов в скором времени доставят в региональную столицу. Напомним, ранее появилась информация о введении в эксплуатацию новых современных автобусов с кондиционером и зарядкой для телефона.