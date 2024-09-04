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Два соглашения в сфере инвестиций подписала Иркутская область на ВЭФ-2024

Соглашение должно улучшить инвестклимат, а также укрепить экономический потенциал региона.

Источник: Комсомольская правда

Иркутская область подписала два соглашения, которые затрагивают сферу инвестиций на Восточном экономическом форуме 2024. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ подписали губернатор области Игорь Кобзев, гендиректор корпорации развития региона Анастасия Оборотова и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. Меморандум должен поспособствовать улучшению инвестиционного климата, укрепить экономический и промышленный потенциал.

— Для нас очень важно создать проактивный рынок высококачественных и доступных финансовых услуг, который будет прочной основой для улучшения инвестиционного климата в Иркутской области. Уверен, что подписанное соглашение будет содействовать развитию этого направления. Ждем открытия нового филиала банка в городе Иркутске, — сказал Игорь Кобзев.

Новое отделение Банка ДОМ.РФ планируют открыть в Иркутске до конца текущего года. На сегодняшний день он занимает 40% рынка проектного финансирования строительства жилья. С застройщиками заключены соглашения по исполнению, которых будет построено жилье для 7,8 тысяч семей.

Второе соглашение должно помочь ускорить сроки реализации инвестпроектов. Компания, с которой подписан документ, предоставляет услуги по проведению анализа промышленной безопасности, предоставления сертификатов импортного оборудования, независимый аудит технологических процессов и негосэкспертиза.