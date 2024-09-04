Два соглашения в сфере инвестиций подписала Иркутская область на ВЭФ-2024

— Для нас очень важно создать проактивный рынок высококачественных и доступных финансовых услуг, который будет прочной основой для улучшения инвестиционного климата в Иркутской области. Уверен, что подписанное соглашение будет содействовать развитию этого направления. Ждем открытия нового филиала банка в городе Иркутске, — сказал Игорь Кобзев.