Два соглашения в сфере инвестиций подписала Иркутская область на ВЭФ-2024

Иркутская область подписала два соглашения, которые затрагивают сферу инвестиций на Восточном экономическом форуме 2024. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, документ подписали губернатор области Игорь Кобзев, гендиректор корпорации развития региона Анастасия Оборотова и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. Меморандум должен поспособствовать улучшению инвестиционного климата, укрепить экономический и промышленный потенциал.
— Для нас очень важно создать проактивный рынок высококачественных и доступных финансовых услуг, который будет прочной основой для улучшения инвестиционного климата в Иркутской области. Уверен, что подписанное соглашение будет содействовать развитию этого направления. Ждем открытия нового филиала банка в городе Иркутске, — сказал Игорь Кобзев.
Новое отделение Банка ДОМ.РФ планируют открыть в Иркутске до конца текущего года. На сегодняшний день он занимает 40% рынка проектного финансирования строительства жилья. С застройщиками заключены соглашения по исполнению, которых будет построено жилье для 7,8 тысяч семей.
Второе соглашение должно помочь ускорить сроки реализации инвестпроектов. Компания, с которой подписан документ, предоставляет услуги по проведению анализа промышленной безопасности, предоставления сертификатов импортного оборудования, независимый аудит технологических процессов и негосэкспертиза.