На Петроградской стороне завершили ремонт Петровской набережной

Напомним, что в конце мая на Петровской набережной в Петербурге заработал новый экскурсионный маршрут «Путь Петра». Он проходит от Нахимовского училища, мимо Домика Петра I, через Троицкую площадь — до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Часть маршрута на Петровской набережной вымощена гранитными плитами, в отдельные плиты вмонтированы декоративные элементы. В рамках благоустройства в этой локации также модернизировали систему наружного освещения.