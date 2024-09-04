На Петроградской стороне завершили ремонт Петровской набережной

Специалисты уложили на объекте 15 тыс. кв.м. нового асфальта — на участке от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной у крейсера «Аврора».
Напомним, что в конце мая на Петровской набережной в Петербурге заработал новый экскурсионный маршрут «Путь Петра». Он проходит от Нахимовского училища, мимо Домика Петра I, через Троицкую площадь — до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Часть маршрута на Петровской набережной вымощена гранитными плитами, в отдельные плиты вмонтированы декоративные элементы. В рамках благоустройства в этой локации также модернизировали систему наружного освещения.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 5 сентября в Курортном районе Петербурга также начинаются дорожные работы по обновлению Зеленогорского шоссе. Из-за этого там начнут действовать дорожные ограничения.