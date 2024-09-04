Федеральный проект «Профессионалитет»: в Крыму созданы новые образовательные центры

СПРАВКА. Федеральный проект «Профессионалитет» — это комплексная перезагрузка системы среднего профобразования в России. Среди его задач с учетом растущего интереса молодежи к обучению в колледжах — широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов среднего звена и рабочих по востребованным специальностям и профессиям. Создаваемые образовательно-производственные центры (кластеры) представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.