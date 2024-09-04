Федеральный проект «Профессионалитет»: в Крыму созданы новые образовательные центры

На базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» открылся Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Крым. Его основная задача — снизить существующий и потенциальный дефицит профессиональных кадров.
Сергей Аксёнов пообщался с руководством центра и осмотрел кабинеты, в которых учащиеся смогут осваивать новые профессии: аудитории-трансформеры, компьютерный класс, медиазону, видеостудию, помещения для проектной деятельности и коворкинга, лекторий. Директор ЦОПП Анна Волкова отметила, что помещения полностью оснащены современной техникой и оборудованием.
По мнению Сергея Аксёнова, работа центра, как площадки-агрегатора и оператора ресурсов региона, необходима и полезна школьникам для выявления их талантов и интересов, взрослым крымчанам, желающим получить образование, а также работодателям.
Глава Крыма выразил надежду, что мощности ЦОПП смогут охватить профориентационными мероприятиями всех крымских школьников с 6-го по 11-й классы.
Со своей стороны, органы власти республики всегда готовы оказать всю необходимую поддержку для организации максимально эффективной работы центра, — подчеркнул Глава республики. Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о планах отремонтировать дворовую и подъездную территорию ЦОПП, установить здесь в будущем модульный спортивный зал.
Затем Сергей Аксёнов посетил ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум», где открылся образовательно-производственный центр «Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым». Для организации практической подготовки обучающихся за счет средств республики и федерального проекта «Профессионалитет» были приобретены КамАЗ с прицепом, «газель», автобус, электропогрузчик и другие машины.
Глава республики встретился с директором техникума Олегом Горьковым, преподавателями и представителями студенческого актива. Сергею Аксёнову продемонстрировали основные локации образовательно-производственного центра, в том числе кабинеты инженерного дизайна CAD, IT-технологий на транспорте, строительства и эксплуатации путей сообщения, диагностики и обслуживания электромобилей.
В ходе общения со студентами Сергей Аксёнов высоко оценил стремления и амбиции молодежи Крыма, призвал всегда стараться соответствовать требованиям времени и не бояться представлять свои идеи руководителям. Органы власти всегда помогут в обучении, включая приобретение требующейся техники и организацию производственной практики в профильных учреждениях республики, — отмечает Глава Крыма.
СПРАВКА. Федеральный проект «Профессионалитет» — это комплексная перезагрузка системы среднего профобразования в России. Среди его задач с учетом растущего интереса молодежи к обучению в колледжах — широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов среднего звена и рабочих по востребованным специальностям и профессиям. Создаваемые образовательно-производственные центры (кластеры) представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.