Приковали наручниками к кровати: в Казани из нелегального дома престарелых силовики вывезли 22 пенсионеров

По версии следствия, в январе имущество дома престарелых было переписано на третьих лиц. Через пару дней там скончалась женщина. По предварительной информации, за год работы учреждения в пансионате умерли порядка 20 человек. В настоящее время выясняется, не было ли переписано на кого-то их имущество перед смертью. Правоохранители проводят задержания и допросы подозреваемых.