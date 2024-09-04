Приковали наручниками к кровати: в Казани из нелегального дома престарелых силовики вывезли 22 пенсионеров

В Казани из нелегального дома престарелых силовики вывезли 22 пенсионеров. Из них четверо были прикованы наручниками к кровати. Информацию «КП-Казань» подтвердили в Следкоме Татарстана.
Незаконный пансионат находился в частном доме в поселке Щербаково. В настоящее время постояльцы распределены по городским больницам. Этим процессом руководил замруководителя СКР по республике Павел Олейник.
Кроме того, на место выехали оперативники МВД, сотрудники прокуратуры, Росгвардии и Роспотребнадзора. Также во время обыска был обнаружено тело, которое могло там находиться в течение двух-трех суток.
По версии следствия, в январе имущество дома престарелых было переписано на третьих лиц. Через пару дней там скончалась женщина. По предварительной информации, за год работы учреждения в пансионате умерли порядка 20 человек. В настоящее время выясняется, не было ли переписано на кого-то их имущество перед смертью. Правоохранители проводят задержания и допросы подозреваемых.
Напомним, средний размер пенсии в Татарстане превысил 20 тысяч рублей. Росстат привел статистику на 1 июня.