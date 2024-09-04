В омском МЧС сообщили о закрытии образовательных и медучреждений из-за нарушений

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области сообщила в среду, 4 сентября 2024 года, что суды в 2024 году вынесли 14 постановлений об административном приостановлении деятельности в отношении образовательных объектов и учреждений здравоохранения в регионе.