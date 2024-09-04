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В омском МЧС сообщили о закрытии образовательных и медучреждений из-за нарушений

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области сообщила в среду, 4 сентября 2024 года, что суды в 2024 году вынесли 14 постановлений об административном приостановлении деятельности в отношении образовательных объектов и учреждений здравоохранения в регионе.

Как отмечается, пять из них находятся на рассмотрении.

Деятельность учреждений, по данным МЧС, приостановлена из-за нарушения требований пожарной безопасности — это неисправные автоматические пожарные сигнализации, не вовремя обслужены элементы сигнализации и нарушения к путям эвакуации.

«Сейчас решается вопрос о дополнительных проверках и мерах реагирования. Важно добиться необходимого уровня безопасности этих заведений», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в региональном МЧС, на сегодняшний день нарушения не устранены.

МЧС