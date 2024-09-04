В омском МЧС сообщили о закрытии образовательных и медучреждений из-за нарушений

Как отмечается, пять из них находятся на рассмотрении.
Деятельность учреждений, по данным МЧС, приостановлена из-за нарушения требований пожарной безопасности — это неисправные автоматические пожарные сигнализации, не вовремя обслужены элементы сигнализации и нарушения к путям эвакуации.
«Сейчас решается вопрос о дополнительных проверках и мерах реагирования. Важно добиться необходимого уровня безопасности этих заведений», — сообщили в ведомстве.
Как отмечают в региональном МЧС, на сегодняшний день нарушения не устранены.