Главные новости 4 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 сентября 2024 года.
Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»
Энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение» к военному потенциалу страны, заявил Песков и добавил, что российские военные будут решать, бить ли зимой по инфраструктуре Украины. Весной и летом Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о групповых ударах по украинским объектам энергетики.
Абхазия сообщила о прекращении Россией выплат врачам и учителям
Глава МИД Абхазии сообщил, что «определенные санкции» последовали из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Согласно двустороннему соглашению о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022−2025 годы Минэкономразвития РФ может частично или полностью приостановить оказание финпомощи.
Алаудинов назвал решающим бой в Курской области
По словам командира спецназа «Ахмат», «ставки с каждым днем растут». Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, которые начались 6 августа.
Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку Украины
Международное агентство по атомной энергии продолжит расширять поддержку Украины и займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности. Скоро эксперты МАГАТЭ посетят несколько подстанций атомных АЭС на украинской территории.
Россиянка стала чемпионкой Паралимпиады, побив мировой рекорд
22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM11. В его рамках соревнуются спортсмены с нарушением зрения.