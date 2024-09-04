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Главные новости 4 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 4 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 сентября 2024 года.

Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»

Энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение» к военному потенциалу страны, заявил Песков и добавил, что российские военные будут решать, бить ли зимой по инфраструктуре Украины. Весной и летом Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о групповых ударах по украинским объектам энергетики.

Абхазия сообщила о прекращении Россией выплат врачам и учителям

Глава МИД Абхазии сообщил, что «определенные санкции» последовали из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Согласно двустороннему соглашению о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022−2025 годы Минэкономразвития РФ может частично или полностью приостановить оказание финпомощи.

Алаудинов назвал решающим бой в Курской области

По словам командира спецназа «Ахмат», «ставки с каждым днем растут». Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, которые начались 6 августа.

Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку Украины

Международное агентство по атомной энергии продолжит расширять поддержку Украины и займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности. Скоро эксперты МАГАТЭ посетят несколько подстанций атомных АЭС на украинской территории.

Россиянка стала чемпионкой Паралимпиады, побив мировой рекорд

22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM11. В его рамках соревнуются спортсмены с нарушением зрения.