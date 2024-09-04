Главные новости 4 сентября 2024 года

Энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение» к военному потенциалу страны, заявил Песков и добавил, что российские военные будут решать, бить ли зимой по инфраструктуре Украины. Весной и летом Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о групповых ударах по украинским объектам энергетики.