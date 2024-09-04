В ЦПКиО Волгограда выросли скалы

К началу осени в ЦПКиО Волгограда появились искусственные скалы. Новый объект строят в бассейне «Лагуна». Сейчас строители наращивают их из специального раствора, устойчивого к капризам погоды. После того, как все скалы вырастут, рабочие приступят к устройству водопада, сообщает администрация парка.
Как рассказали в ЦПКиО, в скалах строители сделают гроты. Это очень большое сооружение, и строят его не просто для красоты, оно будет функциональное. В гротах хотят разместить помещения для проведения праздников и банкетов. А бегущие со скал водопады будут сбрасывать воду с высоты 5 метров, вокруг высадят много живых растений.
Строительные работы не мешают отдыхающим проводить время в бассейне. Пока погода позволяет не сворачивать купальный сезон в парке. После первых холодов в бассейне оставят прокат фламинго-катамаранов.