В ЦПКиО Волгограда выросли скалы

Как рассказали в ЦПКиО, в скалах строители сделают гроты. Это очень большое сооружение, и строят его не просто для красоты, оно будет функциональное. В гротах хотят разместить помещения для проведения праздников и банкетов. А бегущие со скал водопады будут сбрасывать воду с высоты 5 метров, вокруг высадят много живых растений.