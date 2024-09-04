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Ночное похолодание до +5 градусов надвигается на Волгоградскую область

Синоптики предупреждают жителей региона о череде прохладных ночей.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 765 мм рт. ст. +13°
Источник: Freepik

Согласно данным регионального ЦГМС, в ночь с 4 на 5 сентября в Волгоградской области ожидается снижение температуры воздуха до +12…+17 градусов, при прояснении — до +8.

А в ночь на 6 сентября столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов. При этом местами ожидается похолодание до +5…+10.

В дневное время температура воздуха все еще будет достаточно высокой. Так, 4 и 5 сентября прогнозируется +25…+30 градусов. Существенные осадки в это время не предвидятся, однако возможно усиление порывов ветра до 15−20 м/с.