В воронежских вузах откроют комнаты матери и ребёнка

По задумке, мамы-студентки смогут оставить своих малышей на два-четыре часа под присмотром квалифицированного специалиста. Так у них появится возможность посещать лекции и практические занятия. В комнате есть всё для детского досуга, а также помещение для гигиенических процедур, где можно в спокойной обстановке покормить ребенка.