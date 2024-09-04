В воронежских вузах откроют комнаты матери и ребёнка, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольгу Петрову.
Всего в стране открыто около 40 таких помещений. До конца этого года должны оборудовать ещё 60, а к 2030 году — не менее 1 тысячи. В Воронеже есть только одна. Она находится в технологическом университете.
По задумке, мамы-студентки смогут оставить своих малышей на два-четыре часа под присмотром квалифицированного специалиста. Так у них появится возможность посещать лекции и практические занятия. В комнате есть всё для детского досуга, а также помещение для гигиенических процедур, где можно в спокойной обстановке покормить ребенка.