Работник краеведческого музея в Иркутске получил президентский грант

В Иркутске работник областного краеведческого музея победил в конкурсе президентских грантов. Они выделяются для поддержки творческих проектов, которые имеют общенациональное значение. Благодаря победе старший научный сотрудник Анатолий Шинковой получил на реализацию проекта «Пантеон священных образов духов в обрядовой практике сибирских шаманов» миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба музея.
— Целью проекта является издание универсального научно-популярного справочника-каталога по сибирскому шаманизму на основе богатейшей коллекции Иркутского областного краеведческого музея. В музее, ведущем свою историю с 1782 года, хранится уникальная шаманская коллекция — костюмы шаманов, бубны, онгоны и другие предметы культа, — поделились в пресс-службе музея.
Издание каталога должно повысить и привлечь внимание общественности к истории родной земли. Презентации пройдут в 10 районах Иркутской области и в Улан-Удэ.
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