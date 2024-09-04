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Работник краеведческого музея в Иркутске получил президентский грант

Конкурс грантов проводят для поддержки творческих проектов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске работник областного краеведческого музея победил в конкурсе президентских грантов. Они выделяются для поддержки творческих проектов, которые имеют общенациональное значение. Благодаря победе старший научный сотрудник Анатолий Шинковой получил на реализацию проекта «Пантеон священных образов духов в обрядовой практике сибирских шаманов» миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Целью проекта является издание универсального научно-популярного справочника-каталога по сибирскому шаманизму на основе богатейшей коллекции Иркутского областного краеведческого музея. В музее, ведущем свою историю с 1782 года, хранится уникальная шаманская коллекция — костюмы шаманов, бубны, онгоны и другие предметы культа, — поделились в пресс-службе музея.

Издание каталога должно повысить и привлечь внимание общественности к истории родной земли. Презентации пройдут в 10 районах Иркутской области и в Улан-Удэ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Приангарье заключила два соглашения в сфере инвестиций на Восточном экономическом форуме 2024.