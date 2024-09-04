Работник краеведческого музея в Иркутске получил президентский грант

В Иркутске работник областного краеведческого музея победил в конкурсе президентских грантов. Они выделяются для поддержки творческих проектов, которые имеют общенациональное значение. Благодаря победе старший научный сотрудник Анатолий Шинковой получил на реализацию проекта «Пантеон священных образов духов в обрядовой практике сибирских шаманов» миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба музея.