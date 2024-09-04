Омский детский сад № 375 возобновил свою работу после аварии на теплосетях

«В ходе проверки обследовано место аварии. Установлено, что ее причиной стал значительный износ тепловых сетей, а также несвоевременное принятие мер к их ремонту и надлежащему содержанию со стороны АО “Тепловая компания”, сообщили в пресс-службе прокуратуры.