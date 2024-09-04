Омский детский сад № 375 возобновил свою работу после аварии на теплосетях

После устранения аварии на теплосетях в Омске возобновил свою работу «Детский сад комбинированного вида № 375». В прокуратуру на аварию пожаловалась местная жительница.
Место аварии обследовали в ходе проверки и установили ее причину.
«В ходе проверки обследовано место аварии. Установлено, что ее причиной стал значительный износ тепловых сетей, а также несвоевременное принятие мер к их ремонту и надлежащему содержанию со стороны АО “Тепловая компания”, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Гендиректору организации было внесено представление. Сейчас ремонтные работы на аварийном участке завершены и детский садик возобновил свою работу.