Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский детский сад № 375 возобновил свою работу после аварии на теплосетях

На аварию пожаловалась местная жительница.

Источник: Комсомольская правда

После устранения аварии на теплосетях в Омске возобновил свою работу «Детский сад комбинированного вида № 375». В прокуратуру на аварию пожаловалась местная жительница.

Место аварии обследовали в ходе проверки и установили ее причину.

«В ходе проверки обследовано место аварии. Установлено, что ее причиной стал значительный износ тепловых сетей, а также несвоевременное принятие мер к их ремонту и надлежащему содержанию со стороны АО “Тепловая компания”, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Гендиректору организации было внесено представление. Сейчас ремонтные работы на аварийном участке завершены и детский садик возобновил свою работу.