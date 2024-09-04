Попова: риск распространения птичьего гриппа остается высоким

В июле Министерство здравоохранения США объявило, что компания Moderna получит $176 млн на ускорение разработки вакцины против птичьего гриппа. Пока он не стал опасен для людей, но вполне может перерасти в пандемию. Отмечается, что важно прежде всего создать вакцину от птичьего гриппа H5N1, вспышки заболевания которым среди людей нередко приводили к летальному исходу.