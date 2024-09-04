Попова: риск распространения птичьего гриппа остается высоким

«Риски распространения птичьего гриппа остаются очень высокими, прошедший год, и уже наступивший, и прошедший период этого года, к сожалению, сопровождаются значимым увеличением вспышек птичьего гриппа среди птиц», — сказала господа Попова на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).
Она также отметила важность вакцинации от гриппа. Глава Роспотребнадзора уточнила, что прививаться особенно следует тем, кто работает с птицей или содержит ее в личном или подсобном хозяйстве.
В июле Министерство здравоохранения США объявило, что компания Moderna получит $176 млн на ускорение разработки вакцины против птичьего гриппа. Пока он не стал опасен для людей, но вполне может перерасти в пандемию. Отмечается, что важно прежде всего создать вакцину от птичьего гриппа H5N1, вспышки заболевания которым среди людей нередко приводили к летальному исходу.