Брэд Питт раскрыл свою любимую песню Фрэнка Оушена

Вопрос о фаворите в творчестве R&B-певца артисту задал фанат на Венецианском кинофестивале.
В видео, которое поклонник опубликовал в своем X (Twitter), Питт поначалу забыл название композиции 2016 года и спросил: «А какая песня с буквой S в имени парня?».
Брэд уже признавался, что находит Оушена «особенным» и «честным». По словам звезды, песни Фрэнка помогли ему пережить развод с Анджелиной Джоли.
Последний альбом исполнителя, высоко оцененный Blonde, увидел свет восемь лет назад. В ноябре прошлого года певец поделился в соцсетях сниппетом нового трека, но так и не выпустил его в полной версии.