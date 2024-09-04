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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил о мошенниках, пишущих от его имени

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о мошенниках, которые от его имени отправляют сообщения гражданам. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте», — написал господин Орлов. Он призвал не перезванивать на указанные в сообщении номера и не переходить по ссылкам.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за неделю в полицию Екатеринбурга поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму почти 41 млн руб., в связи с чем полицейские организовали массовый рейд.

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