Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил о мошенниках, пишущих от его имени

«Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте», — написал господин Орлов. Он призвал не перезванивать на указанные в сообщении номера и не переходить по ссылкам.