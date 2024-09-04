В Таганроге врачи спасли жизнь болельщику, у которого остановилось сердце

— Все произошло 31 августа, перед самым выходом команд. Мужчина сначала потерял сознание, а потом у него остановилось сердце. Подоспевшие медики реанимировали пациента. Первое, что он спросил после этого: «Какой счет?», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.