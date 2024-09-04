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В Таганроге врачи спасли жизнь болельщику, у которого остановилось сердце

В Таганроге спасли 72-летнего болельщика, у которого прямо перед матчем остановилось сердце.

Источник: Комсомольская правда

На стадионе в Таганроге спасли жизнь 72-летнему футбольному болельщику, у которого прямо перед игрой остановилось сердце. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Форте».

— Все произошло 31 августа, перед самым выходом команд. Мужчина сначала потерял сознание, а потом у него остановилось сердце. Подоспевшие медики реанимировали пациента. Первое, что он спросил после этого: «Какой счет?», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Бригада скорой помощи увезла мужчину в отделение кардиологии, его сопровождали жена и внук. По сообщению БСМП, сейчас любитель футбола стабилен и готовится к выписке.

В «Форте» пожилому болельщику пожелали здоровья и скорейшего восстановления. Когда мужчина вернется в домой, его собираются навестить.

Напомним, 31 августа в матче 23-го тура дивизиона Б таганрогский «Форте» на своем поле разгромил «Ростов-2» со счетом 5:1.