Уровень радиации в Волгоградской области остается в норме

Экологи рассказали о радиационном фоне в Волгоградской области в августе 2024 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, ситуация находится под контролем, основные параметры находятся в норме. Специалисты не зафиксировали и техногенную активность за минувший месяц.
— В настоящее время на территории региона эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Из них 7 единиц функционирует в Волгограде, по два поста в городах Волжский, Котельниково, по одному — в городах Урюпинск, Ленинск, Палласовка и других, — уточнили в облкомприроды.
Эксперты получают данные и анализируют их. Информация поступает в круглосуточном режиме. Это позволяет проводить тщательный мониторинг.