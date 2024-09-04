Уровень радиации в Волгоградской области остается в норме

— В настоящее время на территории региона эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Из них 7 единиц функционирует в Волгограде, по два поста в городах Волжский, Котельниково, по одному — в городах Урюпинск, Ленинск, Палласовка и других, — уточнили в облкомприроды.