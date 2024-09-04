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Нижний Тагил готовят к отопительному сезону

Тепло в дома начнет поступать в середине сентября.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальщики Нижнего Тагила завершают подготовку города к новому отопительному сезону, который стартует во второй декаде сентября. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

В мэрии города отмечают, что за лето в Нижнем Тагиле специалисты выполнили комплекс мероприятий, что позволит пережить зиму в нормальных условиях. Инженерное оборудование подготовили в полном соответствии с нормативами.

Сроки запуска тепла зависят от погоды. Отопление запускают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится на уровне ниже +8 градусов. Отопительный сезон в Нижнем Тагиле в 2024 году начнется не позже второй декады сентября. Сначала батареи потеплеют в социальных учреждениях, затем — в жилых домах.

ЖКХ