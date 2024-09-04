Казанцы смогут передать на переработку технику 5 и 6 сентября

С 5 по 6 сентября жители Казани смогут сдать технику на переработку по программе «Школа утилизации: электроника». На акции примут любое оборудование, которое включается в розетку или работает на аккумуляторах, а также картриджи (они не должны превышать 10% от объема передаваемой техники).