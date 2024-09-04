Казанцы смогут передать на переработку технику 5 и 6 сентября

С 5 по 6 сентября жители Казани смогут сдать технику на переработку по программе «Школа утилизации: электроника». На акции примут любое оборудование, которое включается в розетку или работает на аккумуляторах, а также картриджи (они не должны превышать 10% от объема передаваемой техники).
В эти дни нельзя будет сдать батарейки, лампы и другое оборудование, помеченное знаком радиации.
Для участия в акции нужно оставить заявку на сайте программы.
Проект реализуется в Татарстане в рамках соглашения Министерства экологии и природных ресурсов РТ и Фонда рационального природопользования. Программа дает возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку технику и способствует экологическому воспитанию и развитию бережного отношения населения к окружающей среде, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.