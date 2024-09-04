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На Кубани не приняли партию зараженных нектаринов из Азербайджана

На Кубани вернули в Азербайджан 18 тонн зараженных нектаринов.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани не приняли партию зараженных персиков из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Краснодарский край доставили 18 тонн нектаринов. Специалисты проверили партию и нашли карантинный объект — восточную плодожорку.

Восточная плодожорка повреждает молодые побеги и плоды почти всех плодовых культур. Чаще всего она предпочитает персики, грушу и айву. Поврежденные плоды употреблять нельзя.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ зараженная партия подкарантинной продукции запрещена к ввозу и возвращена грузоотправителю», — сообщили в ведомстве.