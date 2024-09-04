Движение по улице Чернореченской открыли после ремонта в Самаре

В Самаре завершился комплексный ремонт улицы Чернореченской. С недавнего времени движение по ней снова восстановлено. Местный блогер Евгений Щекин поделился видео обновленной дороги.
Официального подтверждения от городской администрации пока не поступило, но судя по опубликованным кадрам, жители города и автолюбители уже успели оценить изменения и проверить качество выполненных работ. Первые машины уже проехали по новому идеально ровному асфальту.
Напомним, ремонтные работы на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной начались 5 апреля. Обновление дороги — часть масштабного проекта благоустройства. В рамках работ не только уложен новый асфальт, но и полностью реконструированы тротуары, газоны и система освещения. В конце октября завершатся работы и по благоустройству расположенного рядом бульвара.