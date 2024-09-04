Движение по улице Чернореченской открыли после ремонта в Самаре

Напомним, ремонтные работы на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной начались 5 апреля. Обновление дороги — часть масштабного проекта благоустройства. В рамках работ не только уложен новый асфальт, но и полностью реконструированы тротуары, газоны и система освещения. В конце октября завершатся работы и по благоустройству расположенного рядом бульвара.