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В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон до 1 октября

В Ростове-на-Дону до 1 октября продлили купальный сезон.

Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Вот уже второй год в донской столице продлевают время для отдыха на пляже и купания в водоёмах. Обычно купальный сезон заканчивается с наступлением холодов — 1 сентября. Однако в этом году температура воздуха позволяет наслаждаться купанием в городских реках и акваториях ещё целый месяц.

В других районах области решение о продолжительности использования водоёмов для купания принимается главой местного самоуправления.

Купальный сезон начался 1 июня. За три месяца лета утонули 51 человек.

туризм и отдых