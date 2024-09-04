В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон до 1 октября

Вот уже второй год в донской столице продлевают время для отдыха на пляже и купания в водоёмах. Обычно купальный сезон заканчивается с наступлением холодов — 1 сентября. Однако в этом году температура воздуха позволяет наслаждаться купанием в городских реках и акваториях ещё целый месяц.