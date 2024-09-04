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Более девяти тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю

Заболеваемость в регионе ниже среднего уровня.

Источник: Комсомольская правда

Более девяти тысяч человек заболели ОРВИ в Нижегородской области на последней неделе лета. Это ниже среднего уровня, однако расслабляться не стоит, поскольку с началом сентября заболеваемость пошла в рост. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

— Сейчас доминирует риновирус и микоплазма, также выделены вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, — подчеркнули в ведомстве.

Лучшим способом защититься от последствий гриппа, по мнению специалистов, остается вакцинация. Прививочная кампания в Нижегородской области уже стартовала — на днях в регион поступило более 420 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и взрослых.

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