Более девяти тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю

Более девяти тысяч человек заболели ОРВИ в Нижегородской области на последней неделе лета. Это ниже среднего уровня, однако расслабляться не стоит, поскольку с началом сентября заболеваемость пошла в рост. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.