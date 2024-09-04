Более девяти тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю

Более девяти тысяч человек заболели ОРВИ в Нижегородской области на последней неделе лета. Это ниже среднего уровня, однако расслабляться не стоит, поскольку с началом сентября заболеваемость пошла в рост. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
— Сейчас доминирует риновирус и микоплазма, также выделены вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, — подчеркнули в ведомстве.
Лучшим способом защититься от последствий гриппа, по мнению специалистов, остается вакцинация. Прививочная кампания в Нижегородской области уже стартовала — на днях в регион поступило более 420 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и взрослых.