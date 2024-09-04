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Вспышка ОРВИ и COVID-19 зафиксирована в Волгоградской области

В Волгоградской области за последнюю неделю августа отмечен прирост на 9% в сравнении с предшествующей неделей количества заболевших ОРВИ.

Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, также на 28% выросло число подтвержденных случаев COVID-19. Особенность протекания данного заболевания в этом сезоне заключается в том, что его клиническая форма схожа с ОРВИ.

По результатам лабораторных исследований в структуре циркулирующих вирусов в настоящее время доминируют риновирусы наряду с парагриппом и другими респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Эпидемиологи рекомендуют жителям региона не пренебрегать предосторожностями для предотвращения заражения этими инфекциями — в частности, в местах скопления людей носить маски, чаще мыть руки, проветривать помещения и сразу же обращаться к врачу при появлении симптомов ОРВИ.

здоровье