В Екатеринбурге концерт Доры перенесли на 14 февраля 2025 года

В Екатеринбурге в третий раз перенесли концерт певицы Доры. Вместо 7 сентября он состоится 14 февраля 2025 года. Об этом сообщили организаторы выступления.
— Как бы нам не было грустно вам это сообщать, мы верим, что все к лучшему. Совсем скоро у Доры выходит новый альбом «LOVESONGS», и вы, Екатеринбург услышите его одними из первых, — рассказали организаторы.
Фанатов певицы призывают не расстраиваться. За время задержки концерта для них приготовят сюрпризы. По словам организаторов, для тех, кто все же дождется концерта, подготовят в разы больше от начального плана.
В комментариях под постом фанаты задают вопросы о программе. Они интересуются, будет ли артистка исполнять новые композиции.