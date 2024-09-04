В Башкирии задержали мужчину, который задолжал своим детям более 2 млн рублей

36-летний житель Ишимбая не работал и находился на иждивении матери-пенсионерки. В воспитании несовершеннолетних детей он не участвовал. Сумма долга превысила 2 млн рублей. Мужчина скрывался от правосудия, но вскоре его удалось задержать. В отношении родителя составлен административный протокол. Мужчину задержали и поместили в камеру административно задержанных на 10 суток.