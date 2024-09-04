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В Башкирии задержали мужчину, который задолжал своим детям более 2 млн рублей

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии судебные приставы задержали должника, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Служба судебных приставов.

36-летний житель Ишимбая не работал и находился на иждивении матери-пенсионерки. В воспитании несовершеннолетних детей он не участвовал. Сумма долга превысила 2 млн рублей. Мужчина скрывался от правосудия, но вскоре его удалось задержать. В отношении родителя составлен административный протокол. Мужчину задержали и поместили в камеру административно задержанных на 10 суток.

После освобождения должник сам пришел к судебному приставу-исполнителю и заявил о намерении погасить задолженность. Мужчина трудоустроился и исправно перечисляет часть средств на содержание сына и дочери.