В Башкирии задержали мужчину, который задолжал своим детям более 2 млн рублей

В Башкирии судебные приставы задержали должника, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Служба судебных приставов.
36-летний житель Ишимбая не работал и находился на иждивении матери-пенсионерки. В воспитании несовершеннолетних детей он не участвовал. Сумма долга превысила 2 млн рублей. Мужчина скрывался от правосудия, но вскоре его удалось задержать. В отношении родителя составлен административный протокол. Мужчину задержали и поместили в камеру административно задержанных на 10 суток.
После освобождения должник сам пришел к судебному приставу-исполнителю и заявил о намерении погасить задолженность. Мужчина трудоустроился и исправно перечисляет часть средств на содержание сына и дочери.