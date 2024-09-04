«Кузница талантов». В Пермском крае открыли уникальную музыкальную школу

В наступившем учебном году в школу пришли учиться более 200 человек. Это не только ребята из Пермского края, но и жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской и Вологодской областей, а также Ненецкого автономного округа. Учить детей в образовательном заведении будут по двум образовательным программам: для учеников 1−4 и 5−11 классов. Школьники смогут пройти более 20 направлений, в их числе классы фортепиано, оркестровых струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, а также инструментов народного оркестра.