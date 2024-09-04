«Кузница талантов». В Пермском крае открыли уникальную музыкальную школу

Пермская краевая специальная музыкальная школа распахнула свои двери для первых учеников. Ребята из разных уголков России приехали в Пермь, чтобы одновременно получать как среднее общее образование, так и специальное музыкальное. На торжественной церемонии открытия уникального учебного учреждения присутствовали представители региональных и федеральных властей.
Особенность в объединении.
Краевая музыкальная школа стала ещё одним из объектов инфраструктурной программы, приуроченной к 300-летию Перми. Новое здание укомплектовано всем необходимым оборудованием и современными технологиями, включая музыкальные инструменты. Школа имеет свой концертно-репетиционный комплекс и общежитие для иногородних студентов, в том числе для маломобильных обучающихся.
В наступившем учебном году в школу пришли учиться более 200 человек. Это не только ребята из Пермского края, но и жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской и Вологодской областей, а также Ненецкого автономного округа. Учить детей в образовательном заведении будут по двум образовательным программам: для учеников 1−4 и 5−11 классов. Школьники смогут пройти более 20 направлений, в их числе классы фортепиано, оркестровых струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, а также инструментов народного оркестра.
Преподавать в школе будут артисты симфонического оркестра Пермской оперы, педагоги общего образования высшей категории, концертмейстеры высшей категории, а также победители международных и всероссийских конкурсов. Художественным руководителем учреждения стал известный скрипач, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Павел Милюков.
Особенность данной школы в том, что она объединит общее и специальное музыкальное образование — после окончания обучения выпускники получат профессиональные навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры.
«Огромный шаг для Прикамья».
Торжественное открытие школы состоялось в День знаний. Посетил событие помощник президента России Андрей Фурсенко. Он поздравил учеников, их родителей и педагогический состав от имени Владимира Путина. Глава государства отправил поздравительную телеграмму. Он назвал специальную музыкальную школу уникальным проектом, пожелал успехов в работе и учёбе, вдохновения и всего самого доброго.
«Уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны, а в её стенах всегда будет царить атмосфера творчества и созидания», — процитировал президента Андрей Фурсенко.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин присоединился к поздравлениям. В своём Telegram-канале он написал, что особенно радует видеть горящие глаза детей, которые только начинают свой путь в учёбе. Он выразил благодарность Владимиру Путину за личную поддержку проекта и подчеркнул значительную роль выдающегося скрипача Павла Милюкова, который принимал активное участие на каждом этапе воплощения проекта.
Участие в торжественном открытии школы также принял Депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информполитике Антон Немкин.
«Открытие нового музыкального пространства — огромный шаг для Прикамья. Очевидно, что в скором будущем школа станет одним из лучших музыкальных учреждений страны — настоящей кузницей талантов. Современная инфраструктура школы позволит ребятам развить свои таланты, а также найти единомышленников», — подытожил депутат.
Антон Немкин уверен, что имена выпускников Пермской краевой специальной музыкальной школы скоро прозвучат на всю страну.