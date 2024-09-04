«Скоро дома лечиться будем»: новое беспроводное медицинское оборудование показали на ВЭФ

Как рассказали специалисты, это программно-аппаратный комплекс (ПАК) представляет собой современное решение для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения вне стен лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Этот комплекс может быть использован как в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), так и в мобильных ФАП, установленных на базе любого шасси, что обеспечивает возможность оказания медицинских услуг в удаленных и труднодоступных территориях.