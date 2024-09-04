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«Скоро дома лечиться будем»: новое беспроводное медицинское оборудование показали на ВЭФ

В рамках мероприятия ВЭФ (16+) в выставочных залах инженеры представляют новую технику, которая в будущем поможет быстрее справиться в чрезвычайных ситуациях. Так, например, корр. ИА PrimaMedia узнали о новом беспроводном оборудовании для выездной диспансеризации.

Источник: PrimaMedia.ru

Как рассказали специалисты, это программно-аппаратный комплекс (ПАК) представляет собой современное решение для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения вне стен лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Этот комплекс может быть использован как в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), так и в мобильных ФАП, установленных на базе любого шасси, что обеспечивает возможность оказания медицинских услуг в удаленных и труднодоступных территориях.

ПАК предназначен для оказания выездной медицинской помощи и проведения полного цикла профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций определенных групп взрослого населения на местах. В базовый состав программно-аппаратного комплекса входит инновационное мобильное медицинское оборудование, включающее портативный рентген, портативный аппарат УЗИ, мобильный маммограф с многочастотным электроимпедансным методом, мобильный беспроводной электрокардиограф и 1Т-платформу.

Это позволяет проводить широкий спектр медицинских обследований и диагностических процедур непосредственно на местах, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи даже в отдаленных регионах.

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