«Скоро дома лечиться будем»: новое беспроводное медицинское оборудование показали на ВЭФ

Как рассказали специалисты, это программно-аппаратный комплекс (ПАК) представляет собой современное решение для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения вне стен лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Этот комплекс может быть использован как в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), так и в мобильных ФАП, установленных на базе любого шасси, что обеспечивает возможность оказания медицинских услуг в удаленных и труднодоступных территориях.
ПАК предназначен для оказания выездной медицинской помощи и проведения полного цикла профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций определенных групп взрослого населения на местах. В базовый состав программно-аппаратного комплекса входит инновационное мобильное медицинское оборудование, включающее портативный рентген, портативный аппарат УЗИ, мобильный маммограф с многочастотным электроимпедансным методом, мобильный беспроводной электрокардиограф и 1Т-платформу.
Это позволяет проводить широкий спектр медицинских обследований и диагностических процедур непосредственно на местах, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи даже в отдаленных регионах.