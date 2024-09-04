Волгоградец отсудил у автобусного парка более 780 тысяч за разбитое авто

Более 780 тысяч удалось отсудить волгоградцу после того, как в октябре 2023 года в его иномарку влетел «ЛиАЗ». ДТП случилось по вине водителя автобуса. Иномарка серьезно пострадала, возместить ущерб автовладелец решил через суд.
Экспертиза оценила восстановление машины в 1 млн 234 тысячи рублей. 400 тысяч волгоградец получил по страховке, остальное решил отсудить у автобусного парка, которому принадлежит «ЛиАЗ».
Как рассказали в Дзержинском районном суде, с ООО «Волгоградский автобусный парк» в пользу владельца «Тойоты» решили взыскать 769 тысяч за материальный ущерб, 6 тысяч — за оценку авто и 14 тысяч за судебные издержки. Пока решение суда не вступило в законную силу.