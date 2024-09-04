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Лил Уэйн анонсировал реюнион группы Hot Boy$ на фестивале Lil WeezyAna Fest

Рэпер Лил Уэйн в своих соцсетях объявил о воссоединении хип-хоп-коллектива Hot Boy$, в котором он начинал карьеру. Квартет из B.G., Juvenile, Turk и Лил Уэйна выступит на фестивале Lil WeezyAna Fest в родном городе артистов, Новом Орлеане, 2 ноября.

Источник: Звук

Рэпер Лил Уэйн в своих соцсетях объявил о воссоединении хип-хоп-коллектива Hot Boy$, в котором он начинал карьеру. Квартет из B.G., Juvenile, Turk и Лил Уэйна выступит на фестивале Lil WeezyAna Fest в родном городе артистов, Новом Орлеане, 2 ноября.

В мае Juvenile уже анонсировал возвращение четверки на фестивале Essence Fest, также в Новом Орлеане. Однако реюнион так и не состоялся. Уэйн отыграл сольный концерт, а Turk и вовсе не посетил мероприятие.

Последний альбом Hot Boy$ «Let 'Em Burn» увидел свет в 2003-м. По словам Juvenile, команда уже работает над новым релизом.

Ранее стало известно о первом с 2009 года туре брит-поп-легенд Oasis.