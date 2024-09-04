В Пермском крае заметили танцевавшего возле дерева медведя

Медведь, танцевавший возле дерева, был замечен в Пермском крае.
Видео с диким зверем было опубликовано в сообществе государственного природного заповедника «Вишерский» в соцсети «ВКонтакте».
На камеры одной фотоловушек заповедника попал дикий медведь, который встал возле дерева и начал тереться о ствол спиной, изображая движения, похожие на танец. В комментариях сообщили, что зверя заметили возле реки Лыпьи.
В заповеднике объяснили причину, по которой медведь тёрся о дерево. Для диких животных это является способом передачи информации о звере, который прошёл в этом месте.
«Мишка пишет пост в таёжных соцстетях “я был здесь и я самый красивый, сильный, умный,
Отмечается, что подобными деревьями как способом связи пользуются не только медведи, но и остальные обитатели леса. Таким образом животные могут понять, кто именно обитает в данной местности кроме них.