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В Пермском крае заметили танцевавшего возле дерева медведя

Зверь попал в объектив фотоловушки.

Медведь, танцевавший возле дерева, был замечен в Пермском крае.

Видео с диким зверем было опубликовано в сообществе государственного природного заповедника «Вишерский» в соцсети «ВКонтакте».

На камеры одной фотоловушек заповедника попал дикий медведь, который встал возле дерева и начал тереться о ствол спиной, изображая движения, похожие на танец. В комментариях сообщили, что зверя заметили возле реки Лыпьи.

В заповеднике объяснили причину, по которой медведь тёрся о дерево. Для диких животных это является способом передачи информации о звере, который прошёл в этом месте.

«Мишка пишет пост в таёжных соцстетях “я был здесь и я самый красивый, сильный, умный, и т. д.”, сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента. Таёжная “соцсеть” — самый информативный источник информации среди животных», — рассказывает заповедник «Вишерский».

Отмечается, что подобными деревьями как способом связи пользуются не только медведи, но и остальные обитатели леса. Таким образом животные могут понять, кто именно обитает в данной местности кроме них.

флора и фауна