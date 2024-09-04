Бегающего по проезжей части лося заметили в жилмассиве Горский в Новосибирске

— Утром специалисты выехали, чтобы проконтролировать, что лось ушёл в лес. Позже сохатый снова выбежал из лесных массивов. Сейчас инспекторы вместе с сотрудниками зоопарка ловят лося, чтобы вколоть ему снотворное и отвезти в место обитания, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе.