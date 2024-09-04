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Бегающего по проезжей части лося заметили в жилмассиве Горский в Новосибирске

Сейчас его со снотворным ловят инспекторы.

В жилмассиве Горский левобережной части Новосибирска жильцы города заметили бегающего по дорогам лося. Как КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Министерства природный ресурсов и экологии Новосибирской области, инспекторы к сохатому выезжали дважды.

— Утром специалисты выехали, чтобы проконтролировать, что лось ушёл в лес. Позже сохатый снова выбежал из лесных массивов. Сейчас инспекторы вместе с сотрудниками зоопарка ловят лося, чтобы вколоть ему снотворное и отвезти в место обитания, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, что в Нижней Ельцовке под Новосибирском косуля вышла к людям. Инспекторы помогли животному вернуться в лес. Также эксперты пояснили, что появление парнокопытных вне лесных массивов считается нормальным явлением.

флора и фауна