В России стартовала прививочная кампания от гриппа.



Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме-2024 объявила о начале кампании по вакцинации против гриппа. Она отметила, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы. Планируется привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% из групп риска. В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними.