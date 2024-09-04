Девушки из Иркутской области снимаются в новом сезоне «Пацанок»

Сибирячки покоряют телевидение! Несколько девушек расскажут свои истории в реалити-шоу «Пацанки». Новый сезон начнут показывать с 19 сентября на телеканале «Пятница». В этом году девушкам предстоит начать работать над своими привычками в необычном месте. Их ждет целое приключение на необитаемом острове. Как сообщили в Вокруг ТВ, наставником в этом году станет Дмитрий Масленников.
Александра Крючкова живет Сосновоборске Красноярского края. Родилась без руки, из-за чего в детстве столкнулась с буллингом. Сильно замкнулась в себе, коротко подстригла волосы, ходит исключительно в черном. Еще одной участницей стала Лейла Ключевская из Иркутска.
— Она воспитывалась в детском доме и заработала наркотическую зависимость. В 15 лет девушка забеременела, но ребенок не прожил двух дней. Вскоре Лейла вновь родила, но мужчина заставлял ее зарабатывать воровством, — рассказали в агентстве.
Участие примет и Ангелина Терехина из города Тара Омской области. Девушка в раннем возрасте осталась без родителей. С помощью наставников она попытается разобраться с детскими травмами.
А вот самой младшей «пацанкой» проекта стала Софья Кульгавая, ей всего 18 лет. Родом она из Ангарска. В раннем возрасте лишилась отца, отчим же постоянно бил. Училась девушка в кадетском классе.
Новыми участницами станут девушки и из других регионов. Подробнее их историю можно узнать после выхода реалити.