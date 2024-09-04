Девушки из Иркутской области снимаются в новом сезоне «Пацанок»

Сибирячки покоряют телевидение! Несколько девушек расскажут свои истории в реалити-шоу «Пацанки». Новый сезон начнут показывать с 19 сентября на телеканале «Пятница». В этом году девушкам предстоит начать работать над своими привычками в необычном месте. Их ждет целое приключение на необитаемом острове. Как сообщили в Вокруг ТВ, наставником в этом году станет Дмитрий Масленников.