Волгодонские педагоги приняли участие в стратегической сессии «Учитель для Росатома. Физики — 2024»

Для учителей-физиков и представителей средних школ в Пятигорске прошла стратегическая сессия «Учитель для Росатома. Физики-2024», организованная Концерном «Росэнергоатом» совместно с АНО «Центр знаний “Машук”. В ней приняли участие учителя физики и математики, а также директора двух школ из Волгодонска. Всего к мероприятию присоединилось 160 участников из 30-ти атомградов России.
В программу сессии вошли важнейшие вопросы повышения интереса к физике у школьников, привлечения и удержания учителей в школах атомных городов. Для участников выступили ведущие эксперты в области науки и образования, прошли мастер-классы по применению искусственного интеллекта и игровых технологий в образовании.
— Во время сессии мы получили большой объем новых и полезных знаний и навыков. Программа форума была очень насыщенной и разноплановой. Везде хотелось успеть и все попробовать. Думаю, что еще потребуется время, чтобы все, что мы здесь получили, усвоить и осмыслить. Но точно уверен, что полученные во время форума практические методики и наработки мы сможем применить в образовательном процессе и сделать нашу работу еще более интересной для школьников, — рассказал учитель физики лицея № 24, руководитель совместного с Ростовской АЭС проекта «АтомНаш» Андрей Скляров.
Отметим, что стратегическая сессия проводится третий год подряд. Она является частью обширной отраслевой программы «Учитель для Росатома».