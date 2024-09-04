Волгодонские педагоги приняли участие в стратегической сессии «Учитель для Росатома. Физики — 2024»

— Во время сессии мы получили большой объем новых и полезных знаний и навыков. Программа форума была очень насыщенной и разноплановой. Везде хотелось успеть и все попробовать. Думаю, что еще потребуется время, чтобы все, что мы здесь получили, усвоить и осмыслить. Но точно уверен, что полученные во время форума практические методики и наработки мы сможем применить в образовательном процессе и сделать нашу работу еще более интересной для школьников, — рассказал учитель физики лицея № 24, руководитель совместного с Ростовской АЭС проекта «АтомНаш» Андрей Скляров.