Власти прокомментировали ситуацию в Отрадненской гимназии под Воронежем

В среду, 4 сентября, в социальных сетях было опубликовано сообщение касательно преподавания дисциплины «Основы православной культуры», в Отрадненской гимназии Новоусманского района Воронежской области. Автор поста, взяв за основу непроверенную информацию и ссылаясь на неназванных «возмущенных родителей», эмоционально высказался в адрес руководства школы. Его возмутило, что «Основы православной культуры» якобы преподает девушка, исповедующая иную религию. В действительности же названный автором преподаватель ведет другой предмет. В пресс-службе правительства Воронежской области прокомментировали заявления «возмущенного» пользователя и подробно рассказали про ситуацию в учебном заведении.
— В конце третьего класса родители выбирают один из предметов, который ребенок будет изучать в 4-м классе: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддисткой культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России». Эти предметы, как и все прочие из программы начальной школы, преподают учителя начальных классов. В этом году родители учащихся Отрадненской гимназии выбрали только три модуля — «Основы православной культуры, “Основы светской этики” и “Основы религиозных культур народов России”. Их преподают учителя: Жанна Викторовна Смаглиева, Марина Борисовна Сушкова, Ирина Михайловна Шахова, Любовь Михайловна Петрова, Елена Викторовна Китаева, Наталья Витальевна Алексеева, Светлана Сергеевна Державина, — разъяснили в облправительстве.
И уже в пятом классе ребята начинают изучать единый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его преподает в Отрадненской гимназии Оруджова Айша Джамиль кызы — девушка характеризуется как талантливый молодой педагог. Предмет, который она ведет, помогает ребятам получить необходимые культурно-исторические знания, стать более милосердными и терпимыми, осознать основные нормы морали, значение нравственности и духовных ценностей в жизни общества и семьи.
— Предмет воспитывает уважение к религиозным чувствам других, к традициям народов России и способствует реализации педагогических программ в вопросах патриотизма, — отметили значимость школьной дисциплины в облправительстве.
По информации РИА «Воронеж», родители ребят из Отрадненской гимназии не разделяют возмущенные настроения автора поста. Других негативных отзывов о преподавании культурных дисциплин отследить не удалось.