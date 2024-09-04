Власти прокомментировали ситуацию в Отрадненской гимназии под Воронежем

— В конце третьего класса родители выбирают один из предметов, который ребенок будет изучать в 4-м классе: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддисткой культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России». Эти предметы, как и все прочие из программы начальной школы, преподают учителя начальных классов. В этом году родители учащихся Отрадненской гимназии выбрали только три модуля — «Основы православной культуры, “Основы светской этики” и “Основы религиозных культур народов России”. Их преподают учителя: Жанна Викторовна Смаглиева, Марина Борисовна Сушкова, Ирина Михайловна Шахова, Любовь Михайловна Петрова, Елена Викторовна Китаева, Наталья Витальевна Алексеева, Светлана Сергеевна Державина, — разъяснили в облправительстве.