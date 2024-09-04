Третий в этом году парад трамваев пройдет в Останкинском районе

В этом году московский трамвай отметил 125-летний юбилей: новый вид транспорта торжественно запустили 6 апреля 1899 года. Уже на следующий день начал свою работу первый регулярный маршрут электрического трамвая. На протяжении всей истории этого вида транспорта в городе эксплуатировалось несколько десятков моделей вагонов. Часть из них сохранилась, а увидеть их можно лишь несколько раз в год — на параде трамваев.