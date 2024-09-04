Третий в этом году парад трамваев пройдет в Останкинском районе

В первую субботу осени, 7 сентября, состоится парад трамваев. Колонна исторического транспорта проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно. Начало парада в 12:00. С 12:30 до 17:00 на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана на Сельскохозяйственной улице (дом 9, строение 8) будет работать выставка ретровагонов и автомобилей.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичный трамвай и знакомить жителей и гостей столицы с его богатой историей. В год 125-летия московского трамвая проведем уже третий парад этого вида транспорта. Благодарим партнеров мероприятия и приглашаем всех желающих!» — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На выставке помимо исторических трамваев также будут представлены автомобили из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО России, Российской автомобильной федерации, автоспортивного общества «Наследие», автоклубов «Москвич» и «Волга М-21», а также возрожденного завода «Москвич».
Для гостей праздника выступят участники проекта «Музыка в метро» и академический хор Московского метрополитена, а хедлайнером программы станет Виктор Салтыков. Кроме того, пройдут мастер-классы, будут работать фотозона и полевая кухня для всех желающих.
В этом году московский трамвай отметил 125-летний юбилей: новый вид транспорта торжественно запустили 6 апреля 1899 года. Уже на следующий день начал свою работу первый регулярный маршрут электрического трамвая. На протяжении всей истории этого вида транспорта в городе эксплуатировалось несколько десятков моделей вагонов. Часть из них сохранилась, а увидеть их можно лишь несколько раз в год — на параде трамваев.
Сегодня столичный трамвай — самый эффективный вид наземного транспорта по провозной способности. С 2017 года Москва получила более 500 современных трехсекционных и односекционных трамваев, парк вагонов обновлен на 95 процентов. В столице действует 35 трамвайных маршрутов, на которых по будням вне сезона отпусков совершается около 700 тысяч поездок.