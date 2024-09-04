В Омске откроется вторая часть «Аллеи Олимпийских чемпионов»

Торжественное открытие состоится 7 сентября в 15.00 на улице Думской. На аллее появится ещё шесть бюстов знаменитых спортсменов. Среди них будет скульптура президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский государственный институт физической культуры. После торжественного открытия аллеи омичей ждёт праздник.