Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что в Омске откроется вторая часть «Аллеи Олимпийских чемпионов».
Торжественное открытие состоится 7 сентября в 15.00 на улице Думской. На аллее появится ещё шесть бюстов знаменитых спортсменов. Среди них будет скульптура президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский государственный институт физической культуры. После торжественного открытия аллеи омичей ждёт праздник.
«Знаю, что Михаил Геразиевич отнесся к этой инициативе положительно и поблагодарил омских спортсменов за высокую оценку его достижений», — ранее писал мэр города Омска Сергей Шелест в своём Телеграм-канале.