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Лихорадку Западного Нила выявили в трех городах и двух районах Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о распространении Лихорадки Западного Нила.

Источник: Комсомольская правда

Случаи Лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что заболеваемость инфекцией сейчас в два раза ниже, чем в начале сентября прошлого года, но вирус еще продолжает распространяться.

Напомним, Лихорадка Западного Нила передается человеку в основном от комаров. При этом носителями также могут быть вороны, голуби, утки и крачки.

Симптомы лихорадки похожи на грипп: у человека поднимается температура, появляются слабость, головная боль и тошнота, воспаляются лимфоузлы, возможна сыпь.

Жителей Дона просят использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде легче заметить комаров.

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