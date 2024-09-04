Лихорадку Западного Нила выявили в трех городах и двух районах Ростовской области

Случаи Лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что заболеваемость инфекцией сейчас в два раза ниже, чем в начале сентября прошлого года, но вирус еще продолжает распространяться.
Напомним, Лихорадка Западного Нила передается человеку в основном от комаров. При этом носителями также могут быть вороны, голуби, утки и крачки.
Симптомы лихорадки похожи на грипп: у человека поднимается температура, появляются слабость, головная боль и тошнота, воспаляются лимфоузлы, возможна сыпь.
Жителей Дона просят использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде легче заметить комаров.