Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился фотографиями с «тихой охоты»

Он любит собирать грибы с самого детства.

Источник: телеграм-канал Анатолия Локтя

Анатолий Локоть сходил на «тихую охоту» и поделился фотографиями огромных грибов, которые ему удалось найти в одном из новосибирских лесов.

— Я люблю нашу сибирскую природу. Поймал себя на мысли, что за 10 лет в первый раз смог целый день посвятить «тихой охоте», — написал бывший градоначальник в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что любит собирать грибы с самого детства.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне житель областного центра нашел в лесу странный гриб, похожий на белый. Однако выглядела находка подозрительно и явно была несъедобной.

— Я думаю, что это ядовитый гриб. У него под шляпкой губка не пористая, как у белого гриба, а чешуйки, как будто это действительно поганка, — рассказал он КП-Новосибирск.

По словам миколога Дмитрия Агеева, сибиряку попалась рядовка желто-красная. Щелочь, содержащаяся в составе гриба, окрашивает его шляпку и верхнюю часть ножки в рыжеватый цвет.