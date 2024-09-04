После плановой проверки кафе «Калининград — Ташкент» на Театральной закрыли на 30 суток

После плановой проверки кафе ООО «Артель» «Калининград — Ташкент» на Театральной, 12, закрыли на 30 суток. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
«В ходе проведения выездной проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, условия производственных помещений несовместимы с оказанием услуг по организации общественного питания гарантированного качества, создают реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений)», — рассказали в ведомстве.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел дело признал ООО «Артель» виновным. Вынесено постановление о назначении наказания в виде приостановления деятельности на 30 суток.
В мае после вспышки сальмонеллёза «Якиторию» на Леонова закрывали на 50 суток.