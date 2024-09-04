После плановой проверки кафе «Калининград — Ташкент» на Театральной закрыли на 30 суток

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел дело признал ООО «Артель» виновным. Вынесено постановление о назначении наказания в виде приостановления деятельности на 30 суток.