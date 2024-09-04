Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской области

— Полученные данные показали, что применение трихограммы против звездчатого пилильщика-ткача может быть использовано как эффективное средство ограничения численности вредителя. Для достижения более высокой эффективности, по мнению ученых, целесообразно увеличить нормы расхода и кратность внесения трихограммы, что будет учтено при выполнении исследований в следующем полевом сезоне, — рассказали в Центре защиты леса Волгоградской области.