Сергей Шелест приглашает омичей на открытие второй части Аллеи олимпийских чемпионов

В Омске на улице Думской в эту субботу, 7 сентября, состоится открытие второй части скульптурной Аллеи олимпийских чемпионов. Мэр Сергей Шелест приглашает омичей посетить торжественное мероприятие. Начало открытия запланировано на 15:00.