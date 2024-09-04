Сергей Шелест приглашает омичей на открытие второй части Аллеи олимпийских чемпионов

В Омске на улице Думской в эту субботу, 7 сентября, состоится открытие второй части скульптурной Аллеи олимпийских чемпионов. Мэр Сергей Шелест приглашает омичей посетить торжественное мероприятие. Начало открытия запланировано на 15:00.
Аллея олимпийских чемпионов пополнится бюстами таких выдающихся омских спортсменов, как:
— Юрий Титов (легенда спортивной гимнастики, триумфатор Олимпиады 1956 года);
— Александр Музыченко (знаменитый яхтсмен, олимпийский чемпион 1980 года);
— Никита Прохоров (легкоатлет, паралимпийский чемпион 2012 года);
— Елизавета Трущенко (дзюдоистка, победительница Сурдлимпийских игр 2013 года);
— Артур Юсупов (фехтовальщик, обладатель золота Олимпиады 2021 года).
По инициативе региональной федерации спортивной борьбы на аллее также появится бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Спортсмен окончил Омский государственный институт физической культуры и начал свою спортивную карьеру в родном городе.
Проект реализуется на средства мецената Сергея Козубенко.