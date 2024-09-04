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В «Артеке» восстановят 20 объектов после «шторма века» за 450 миллионов

«Артек» получит 450 миллионов рублей на восстановление после ноябрьского шторма.

Международный детский центр «Артек» получит 450 миллионов рублей на восстановление после «шторма века», который накрыл полуостров в ноябре 2023. Восстановить планируют 20 объектов. Об этом сообщает правительство Республики Крым в своем Tg-канале.

«Всего в МДЦ “Артек” будет восстановлено более 20 объектов. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 450 млн рублей подписал Михаил Мишустин», — сообщили в правительстве РК.

Восстанавливать планируют корпуса лагеря «Морской», а также столовые в лагерях «Горный» «Лазурный», «Кипарисный» и «Морской». В общежитии «Олимпийское» восстановят кровлю. Также ремонт пройдет в бассейне комплекса «Аю-Даг».

Все ремонтные работы в детском центре собираются выполнить в этом году.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в обход лагеря построят объездную дорогу по новым технологиям.

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