В «Артеке» восстановят 20 объектов после «шторма века» за 450 миллионов

Международный детский центр «Артек» получит 450 миллионов рублей на восстановление после «шторма века», который накрыл полуостров в ноябре 2023. Восстановить планируют 20 объектов. Об этом сообщает правительство Республики Крым в своем Tg-канале.
«Всего в МДЦ “Артек” будет восстановлено более 20 объектов. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 450 млн рублей подписал Михаил Мишустин», — сообщили в правительстве РК.
Восстанавливать планируют корпуса лагеря «Морской», а также столовые в лагерях «Горный» «Лазурный», «Кипарисный» и «Морской». В общежитии «Олимпийское» восстановят кровлю. Также ремонт пройдет в бассейне комплекса «Аю-Даг».
Все ремонтные работы в детском центре собираются выполнить в этом году.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в обход лагеря построят объездную дорогу по новым технологиям.